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В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса

прочитано 351 раз

Уже третья по счету российская вакцина от коронавируса прошла процедуру официальной регистрации. Теперь помогать в борьбе с эпидемией будет разработка Центра имени Чумакова под названием "Ковивак", передает "Царьград". О ее готовности сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.

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Автор: 20 февраля 2021, 10:07 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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