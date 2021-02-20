В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса

Уже третья по счету российская вакцина от коронавируса прошла процедуру официальной регистрации. Теперь помогать в борьбе с эпидемией будет разработка Центра имени Чумакова под названием "Ковивак", передает "Царьград". О ее готовности сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.
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