Россияне пожаловались на внезапное аннулирование QR-кодов

С 8-ого ноября в силу вступает приказ Минздрава РФ, который устанавливает новую форму сертификата о вакцинации против коронавируса, о противопоказаниях или о перенесенной болезни. Одновременно с этим многие россияне заметили, что их предыдущий сертификат с QR-кодом на портале "Госуслуги" оказался просрочен и аннулирован.
Одними из первых на проблему с действием QR-кодов пожаловались корреспонденты URA.ru. Так еще накануне электронный документ одного из них был действителен и с ним легко пропускали в кинотеатр и другие общественные места, а уже сегодня сертификат оказался просрочен. Подтвердили наличие такой же проблемы и другие россияне, которые оказались крайне озадачены.
Приказ Минздрава об утверждении новой формы сертификата опубликован на официальном сайте правовой информации. Там же говорится о том, что новый документ будет доступен как на русском, так и на английском языках. Ранее сообщалось, что сертификаты, которые были выданы до вступления в силу данного приказа, будут переоформлены на "Госуслугах" автоматически до 1 марта 2022 года.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, какие ограничительные меры продолжат действовать в Москве с 8-ого ноября и какие места горожане смогут посетить только с действующим QR-кодом.
Обновление: в Минздраве подчеркнули, что QR-коды, полученные россиянами на портале "Госуслуг", остаются действительными в течение всего срока. Замеченные пользователями проблемы были связаны с техническими работами на сайте.
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