Ограничения в Москве: какие меры будут действовать с 8 ноября

С сегодняшнего дня столичный мегаполис возвращается к обычному рабочему ритму: открываются торговые центры, салоны красоты, спорт-клубы, заведения общепита. Относительная стабилизация эпидемиологической ситуации позволила властям отменить жесткие ограничения. При этом некоторые меры сохраняются и продолжат действовать как минимум вплоть до 25 февраля следующего года.
В первую очередь это касается тех горожан, которым положено соблюдать домашний режим. Как сообщил телеканал "360", люди старше 60 лет, которые не были привиты и не болели ковидом за последние шесть месяцев, должны оставаться дома. Те же правила относятся к москвичам, у которых имеются хронические заболевания.
Этим категориям горожан можно выходить из дома, чтобы сходить к доктору, купить продукты, выгулять питомца или совершить прогулку на свежем воздухе. С сегодняшнего дня бесплатный и льготный проезд в городском транспорте для этой группы москвичей будет приостановлен.
Несмотря на то, что культурная жизнь в столице восстанавливается, посещать театры, музеи и прочие мероприятия с участием более 500 человек горожане смогут только при предъявлении QR-кодов – об этом сообщил РИА ФАН.
Также столичные власти напомнили работодателям, что не менее 30% персонала должно быть переведено на удаленную работу, включая тех, кому положено соблюдать домашний режим.
Как отмечается на сайте мэрии, ожидается что сохранение вышеуказанных ограничений в Москве поможет предотвратить дальнейший рост заболеваемости коронавирусом.
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