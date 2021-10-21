За сутки в России выявили больше 36 тысяч новых случаев ковида

За минувшие сутки в России выявили 36 339 новых случаев заражения COVID-19.

За прошедшие сутки в стране обновились сразу два ковидных антирекорда – об этом пишет "Царьград". Со вчерашнего дня число заболевших увеличилось почти на две с половиной тысячи человек, а число смертей достигло отметки в 1036 человек.



На первом месте по числу инфицированных, как и обычно, столица. В Москве зафиксировано 7897 новых случая ковида за сутки. Второе место занимает Санкт-Петербург с 3280 заболевших. Тройку лидеров по числу заражений замыкает Московская область, где за прошедший день заболели 2318 человек.

Как сообщает телеканал "360", у 3230 (8,9%) человек болезнь протекает без клинических проявлений. Также отмечается, что с начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 227 389 россиян.

Напомним, ранее эпидемиолог Роспотребнадзора заявил, что в стране выявлен новый штамм COVID-19 – AY.4.2 линии "дельта". Пока случаи заражения единичны, однако у специалистов есть все основания полагать, что новый геновариант имеет преимущества перед предшественниками и может быть более заразным.

Накануне Владимир Путин ввел в России нерабочую неделю, которая выпадает на ноябрьские праздники. Президент объявил выходные с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября. При этом он добавил, что нерабочие дни могут быть продлены, если обстановка с коронавирусом будет этого требовать.