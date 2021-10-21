Новый штамм коронавируса выявили в России: AY.4.2 линии "дельта"

Эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с журналистами заявил о том, что в России начали выявлять новый штамм COVID-19.

По словам специалиста, пока что случаи заражения AY.4.2 единичны, однако возможно и широкое распространение. Стоит отметить, что на днях министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый штамм начал активно распространятся по островам и может быть на 10-15% заразнее, чем "дельта".

"Вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России", – цитирует Камиля Хафизова RT. При этом эпидемиолог отметил, что новый геновариант некоторые называют "дельта плюс", однако это не совсем верно, так как происходит путаница из-за аналогичного наименования другого штамма.

Специалист Роспотребнадзора добавил, что пока сложно сказать, насколько новая мутация заразнее предыдущих. Впрочем, эксперты не сомневаются в наличии преимуществ у вариант AY.4.2 линии "дельта" перед другими штаммами.

Пока что у эпидемиологов есть надежда, что новый подвид коронавируса будет распространяться не так быстро. В данном случае удастся избежать скачка заболеваемости, пишет РИА ФАН.

Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Он отметил, что эти меры связаны с ростом заболеваемости ковидом. По словам Путина, нерабочие дни могут продлить.