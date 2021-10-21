Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову
Стало известно об уходе Заворотнюк
Раздавлен болезнью: Ушедший в монастырь народный артист появился на публике
Солистка "Тутси" о вынужденном интиме в группе: Нельзя сказать
партнеры
Четверг
21 октября
Лента новостей
08:44
"Хоть на человека стал похож": кардинально изменившегося Николаева перестали узнавать
08:44
Потерявшему голос Билану грозит смертельная опасность: Любимая Олечка заразила
08:16
Новый штамм коронавируса выявили в России: AY.4.2 линии "дельта"
06:38
Скатился до уровня Порошенко: рейтинг Зеленского обвалился почти на 10%
04:09
Устроившей скандал Спилберг вынесли неутешительный приговор: Могут быть проблемы
02:32
Дело не только во внешности: психолог рассказал, какую женщину никогда не бросит мужчина
00:17
Пелагеин день: приметы и традиции 21 октября
22:10
Уменьшившая желудок пышка Черно столкнулась с неожиданными последствиями
21:52
В Королеве пьяной москвич ранил молодую женщину в ходе ссоры
21:32
Взобравшуюся на нового друга Волочкову осудили за пошлость
21:22
В Новосибирске школьнику сломали позвоночник из-за подозрения в краже
21:02
"Случилось!": Порошина сообщила важную новость на фоне слухов о беременности
20:57
Житель Кузбасса угнал мотороллер у подростка
20:30
Тюменский боксер убил ножом дикого медведя
20:28
Сафронов сделал громкое заявление о пластических операциях Пугачевой
19:57
"Обращаюсь к вам": Заворотнюк рассказала о серьезной проблеме в семье
19:44
В Подмосковье у мужчины нашли 10 килограммов наркотика
19:36
Представитель ЛНР: Киев срывает экстренные заседания подгруппы по безопасности в Донбассе
19:26
"Я тебя очень люблю": Сумишевский утонул в объятиях красотки через полгода после похорон жены
19:15
"Он не душка": Сунувшийся в ширинку Басков взбудоражил Милохина
18:46
Долина всполошила народ своим видом после пропажи
18:26
Подкатил на лимузине: Ревва снял красотку с подругами у ночного клуба
18:14
"Чуда не испытала": Бузова взвыла из-за неспособности родить
18:00
В Новосибирске таксист сбил мужчину и набросился на него с битой
17:50
Седокова взбесила россиян наплевательским отношением к родителям
17:38
Разрывающаяся между материнством и работой Тарханова: Это моя отдушина
17:31
Наркоман и уголовник: муж Распутиной попал в реанимацию после скандала
17:30
Позорище: Дочь Толкалиной прыгнула в постель к мужчине еще ребенком
17:10
"Пассажиров в ДТП так не прессуют": Собчак с пристрастием допросили в Сочи
16:45
"Исправила ошибку природы": Мария Куликова раскрыла тайну своей внешности
16:37
"Отец видел?!": 11-летний сын Водонаевой набил тюремную наколку
16:28
На Украине запрещают российский рубль
16:27
Дитя бывшей жены Шнурова стало жертвой коронавируса
16:25
"Стала злоупотреблять": Повереннова призналась в пагубном пристрастии
16:07
В Самаре загорелись 4 этажа жилого дома
16:06
Пелагея встала грудью за оскобленную Бородину: Разведенки объединились!
16:04
Роман с актером "Клона" и суд: почему звезде бразильских сериалов Каролине Ферраз объявили бойкот
15:57
Пытающаяся отсрочить старение Валерия показала любимую позу для наслаждения
15:39
Бузова напугала народ громким обещанием
15:36
В скандале Волочковой с Большим театром случился неожиданный поворот
15:36
"Ужас!": Мороз затравили за нелепый вид дочери
15:30
Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает
15:24
"Любит и коньячку выпить, и прочее": Агутин хорошо "погудел" с Пугачевой
15:16
Два предательства, смерть невестки и воспитание внука: тяжелые испытания в жизни актера Сергей Никоненко
15:07
Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
15:06
"Она забеременела": Бросивший старуху Солнцев показал новую любовь
14:46
"Может часто, но коротко": Макееву с новым мужем срочно отправили к сексологу
14:44
Соблазнительная Джанабаева показала пухлые ножки: Альбина расцвела!
14:44
Потерявшая голос Бузова в трусах не может встать: Чуда не бывает
14:41
Предчувствовал беду: названа причина смерти звезды советских фильмов о Шерлоке Холмсе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Потерявшую голос Бузову предостерегли от роковой ошибки: Никакого коньяка
Бузова сделала признание о романе с Батрутдиновым
Бузова напугала народ громким обещанием
"Скотина, гони! Я к сыну тороплюсь": Всплыли неожиданные детали смертельного ДТП с Собчак
Лесбийские игры Собчак после смертельного ДТП повергли публику в шок: Поцелуй взасос и интимные ласки
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
Новый штамм коронавируса выявили в России: AY.4.2 линии "дельта"

Новый штамм коронавируса выявили в России: AY.4.2 линии "дельта"

Эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с журналистами заявил о том, что в России начали выявлять новый штамм COVID-19.
прочитано 196 раз

По словам специалиста, пока что случаи заражения AY.4.2 единичны, однако возможно и широкое распространение. Стоит отметить, что на днях министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый штамм начал активно распространятся по островам и может быть на 10-15% заразнее, чем "дельта".

ПО ТЕМЕ

Новые меры против COVID-19 в Москве помогут защитить уязвимые категории жителей

Песков: Путин намерен принять решение о новых антиковидных мерах

"Вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России", – цитирует Камиля Хафизова RT. При этом эпидемиолог отметил, что новый геновариант некоторые называют "дельта плюс", однако это не совсем верно, так как происходит путаница из-за аналогичного наименования другого штамма.

Специалист Роспотребнадзора добавил, что пока сложно сказать, насколько новая мутация заразнее предыдущих. Впрочем, эксперты не сомневаются в наличии преимуществ у вариант AY.4.2 линии "дельта" перед другими штаммами.

Пока что у эпидемиологов есть надежда, что новый подвид коронавируса будет распространяться не так быстро. В данном случае удастся избежать скачка заболеваемости, пишет РИА ФАН.

Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Он отметил, что эти меры связаны с ростом заболеваемости ковидом. По словам Путина, нерабочие дни могут продлить.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
21 октября 2021, 08:16 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собянин ввел новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона

Что было найдено в бумагах
Шоу-бизнес

"Выглядит стыдно": Слетавшую в космос Пересильд пнули за выдвижение к госнаграде

Артистку поставили на место
Шоу-бизнес

Тяжелобольная Гузеева тайно сбежала из больницы: Кланяюсь в ноги каждому

Артистка прервала молчание
Шоу-бизнес

Бывшая жена Меладзе хочет пообщаться с духом покойного сына: Он меня встретит

Она чувствует связь

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября
Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья

Здоровье

Новый штамм коронавируса выявили в России: AY.4.2 линии "дельта"
В России выявили 34 073 новых случая коронавируса
Москва вводит новые санитарные меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

Спорт

Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает
Впервые в истории: российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2
Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику

Регионы

В Королеве пьяной москвич ранил молодую женщину в ходе ссоры
В Новосибирске школьнику сломали позвоночник из-за подозрения в краже
Житель Кузбасса угнал мотороллер у подростка
Тюменский боксер убил ножом дикого медведя
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+