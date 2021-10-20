Песков: Путин намерен принять решение о новых антиковидных мерах

Президент России Владимир Путин планирует принять концептуальное решение о новых мерах по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин не будет давать конкретных методологических инструкций: реализацией антиковидных мер займутся правительство России и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Президент лишь обозначит основные цели, задачи и направления работы, сообщает РИА ФАН.
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