Сколько денег россияне могут дополнительно получить от работодателя на удаленке

Адвокат, руководитель практики трудового права SZP Law Ксения Михайличенко пояснила, что заставить трудиться из дома никто не может. Ни сотрудников, ни работодателей. Даже в условиях пандемии коронавируса в России региональные власти могут дать лишь соответствующие рекомендации.
Перевод на дистанционную работу осуществляется по письменному соглашению сотрудника и работодателя. В дополнительном документе указываются условия работы, сроки и порядок оплаты. Важно, что сотрудники на удаленке имеют те же права, что и при работе из офиса, пишет Life.ru.
По словам генерального директора ЮК "Юристъ" Асии Мухамедшиной, единственное отличие в том, что место работы сотрудник на удаленке выбирает сам. Это либо адрес по прописке или по факту временного пребывания. Единственное, что трудиться работник может только в пределах России.
При этом заработная плата на удаленке не должна уменьшаться. Но реальность такова, что многие работодатели вынуждают сотрудников в условиях коронавируса в России подписывать дополнительные соглашения с уменьшением оплаты труда. Если такое происходит, эксперты советуют обращаться в трудовую инспекцию и подать жалобу.
Асия Мухамедшина напомнила, что сотруднику возмещаются расходы и выплачиваются компенсации, если он для выполнения своих обязанностей использовал личное имущество. Получить деньги можно за износ инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику. Также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Обычно это несколько тысяч рублей в месяц.
Как писали "Дни.ру", коронавирус в России готовится выйти на вторую волну. В Москве предпринимают упреждающие меры и заранее объявляют о введении в городе режима удаленной работы. Кроме того, всем гражданам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. В частности, при посещении общественных мест надо носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.
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