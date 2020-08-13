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Россияне назвали главные минусы работы из дома

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Специалисты Роструда провели исследование, в ходе которого выяснили, что россиян не устраивает в удаленной работе. Больше всего трудиться из дома им мешают члены семьи, отвлекающие от процесса.

Около 21% опрошенных заявили, что испытывают трудности с планированием времени. Еще 13% отметили, что на удаленке сложнее общаться с коллегами, а 12,47% сообщили, что зачастую приходится задерживаться после окончания рабочего дня. Четверть респондентов заявили об отсутствии минусов удаленной работы, сообщает RT.

Автор: 13 августа 2020, 12:52

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