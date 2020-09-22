В некоторых регионах России власти ужесточили ограничения по коронавирусу – подробности

Уже третий день подряд количество зараженных коронавирусом в России превышает шесть тысяч. Несколько регионов были вынуждены ужесточить ограничения.

О возможном росте числа инфицированных осенью врачи предупреждали еще летом. Активному распространению COVID-19 способствуют сезонное возвращение ОРВИ и восстановление деловой активности. По словам специалистов, второй волны удастся избежать, если люди будут соблюдать меры безопасности.

Однако, как выяснилось, не везде граждане готовы вернуться к прежней жизни. Многие россияне устали от ограничений. В общественных местах только единицы носят медицинские маски и перчатки. Россиянам становится все труднее соблюдать дистанцию 1,5 метра в транспорте.

Власти регионов, где фиксируется более сотни случаев заражения, вынуждены контролировать граждан. Например, в Самарской области кондукторы и водители имеют право высаживать из автобуса пассажиров, у которых нет средств защиты, сообщает сайт "Комсомольская правда".

В Воронежской области остановили работу кальянные, ночные клубы, бары и фудкорты в торговых центрах. Спортивные залы должны быть заполнены только на 50%. Все мероприятия для детей отменены. Продолжают работу рестораны, которые обеспечивают между столиками дистанцию.

В Перми жестко контролируют ношение масок. Сотрудники полиции будут останавливать всех нарушителей режима и напоминать о необходимости носить средства защиты. Если клиенты в торговом центре появятся без масок, то все магазины могут закрыть.

Аналогичные меры ввели и власти Севастополя. Жители обязаны надевать маски каждый раз, когда они оказываются в закрытом помещении: едут в транспорте, находятся в театре или посещают какое-либо культурное мероприятие. В противном случае им грозят жесткие штрафные санкции.

В Санкт-Петербурге временно прекратили работу оздоровительные лагеря, детей запретили водить группами в театр и кино. Все публичные мероприятия по-прежнему запрещены. Отмечается, что ограничения в городе сохранятся как минимум до 11 октября.

Напомним, за последние сутки коронавирусом в России заразились 6 тысяч человек. За весь период инфекцию выявили более чем у 1 миллиона граждан (в Москве – 277 тысяч). Выздоровели и выписались из больниц 911 тысяч жителей страны. Жертвами болезни стали 19 тысяч человек.