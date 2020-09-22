В некоторых регионах России власти ужесточили ограничения по коронавирусу – подробности

О возможном росте числа инфицированных осенью врачи предупреждали еще летом. Активному распространению COVID-19 способствуют сезонное возвращение ОРВИ и восстановление деловой активности. По словам специалистов, второй волны удастся избежать, если люди будут соблюдать меры безопасности.
Однако, как выяснилось, не везде граждане готовы вернуться к прежней жизни. Многие россияне устали от ограничений. В общественных местах только единицы носят медицинские маски и перчатки. Россиянам становится все труднее соблюдать дистанцию 1,5 метра в транспорте.
Власти регионов, где фиксируется более сотни случаев заражения, вынуждены контролировать граждан. Например, в Самарской области кондукторы и водители имеют право высаживать из автобуса пассажиров, у которых нет средств защиты, сообщает сайт "Комсомольская правда".
В Воронежской области остановили работу кальянные, ночные клубы, бары и фудкорты в торговых центрах. Спортивные залы должны быть заполнены только на 50%. Все мероприятия для детей отменены. Продолжают работу рестораны, которые обеспечивают между столиками дистанцию.
В Перми жестко контролируют ношение масок. Сотрудники полиции будут останавливать всех нарушителей режима и напоминать о необходимости носить средства защиты. Если клиенты в торговом центре появятся без масок, то все магазины могут закрыть.
Аналогичные меры ввели и власти Севастополя. Жители обязаны надевать маски каждый раз, когда они оказываются в закрытом помещении: едут в транспорте, находятся в театре или посещают какое-либо культурное мероприятие. В противном случае им грозят жесткие штрафные санкции.
В Санкт-Петербурге временно прекратили работу оздоровительные лагеря, детей запретили водить группами в театр и кино. Все публичные мероприятия по-прежнему запрещены. Отмечается, что ограничения в городе сохранятся как минимум до 11 октября.
Напомним, за последние сутки коронавирусом в России заразились 6 тысяч человек. За весь период инфекцию выявили более чем у 1 миллиона граждан (в Москве – 277 тысяч). Выздоровели и выписались из больниц 911 тысяч жителей страны. Жертвами болезни стали 19 тысяч человек.
Популярные темы форума
Перебор
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Нравится парень азербайджанец
Мужчины
Забытая Лиона
Не хочу жить...
Без мужика уже два года
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Петросян показал сына !!
Какой тип фигуры нравится мужчинам?