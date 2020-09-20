"Коронавирусная": Дакоту заперли в другой стране

Рита Дакота решила оставить маленькую дочь Мию дома, чтобы успеть отдохнуть с молодым человеком наедине. Певица уже сомневается, стоило ли вообще ехать на этот злополучный курорт, если с ней случаются сплошные неприятности.
Все началось с того, что Дакота получила травму во время плавания. Девушка поранила ногу об острые ракушки и рифы. На этом приключения солистки не закончились.
Выяснилось, что теперь она пытается побороть смертельный недуг. Всего за несколько дней Рита успела "подхватить" коронавирус.
Главной причиной изоляции девушки стал положительный тест на COVID-19. Неприятные обстоятельства проявились в аэропорту. Звездная пара никак не может вылететь из страны, так как местные врачи настроены закрыть их на двухнедельный карантин.
"В Турции показывает положительный тест, и меня просто заперли в изоляторе. На просьбы пересдать и исключить ошибку – отказывают. Самое раннее – через неделю сдать новый тест и снова тут же", – встревоженно заявила Рита.
Напомним, Дакота уже успела переболеть коронавирусом в России. У турецких медиков на руках есть все анализы и результаты последних экспертиз певицы. Однако даже это не повлияло на их решение.
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