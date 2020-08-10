Коронавирус в России: выявлено более 892 тысяч зараженных

Как сообщает "Оперштаб Москвы", за последние сутки в России выявлено 5 118 носителей коронавируса, 26,5% не имели клинических проявлений. За то же время вылечились 3 259 пациентов, болезнь оказалась смертельной для 70 человек.
В Москве зафиксировано 694 новых случая. В области в несколько раз меньше – 153. В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 157 носителей коронавируса.
Всего с начала эпидемии в России коронавирус обнаружили у 892 654 человек, из них вылечился 696 681 пациент. Зафиксирован 15 001 летальный исход.
Активный туристический сезон в Крыму не привел к резкому росту заразившихся коронавирусом. За последние сутки в Севастополе выявлено пять инфицированных, на остальной территории полуострова – 32.
Главный иммунолог Санкт-Петербурга Арег Тотолян не исключил, что осенью коронавирус будет протекать тяжелее, поскольку ситуацию могут осложнить сезонные заболевания. Пока специалисты не знают, как COVID-19 будет сочетаться с другими болезнями.
Коронавирусом в мире заразились почти 20 миллионов человек. Число выявленных случаев в США перевалило за пять миллионов.
Непростая ситуация складывается и в Бразилии. Число выявленных зараженных за весь период эпидемии там превысило три миллиона. В стране объявлен траур по погибшим от COVID-19.
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