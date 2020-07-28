Врач рассказал о влиянии коронавируса на половую функцию мужчин

Уролог-андролог Сергей Боголюбов рассказал, как COVID-19 может сказаться на половой жизни мужчин. Врач отметил, что коронавирус может попасть в репродуктивную систему только через кровь, а это возможно при тяжелом течении болезни.
Боголюбов обратил внимание, что у переболевших мужчин может наблюдаться снижение сексуального влечения и уровня тестостерона в крови. Чтобы восстановить их, необходимы правильное питание, физическая активность, хороший отдых и сон, передает телеканал "360".
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