Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 27 июля Симптомы коронавируса

Топ новостей

Состояние смертельно больной Екатерины Волковой изменилось
Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
партнеры
Вторник
28 июля
Лента новостей
12:24
Почему Денис Клявер скрывает дочь от Евы Польны
12:22
Галкин раскрыл тайну происхождения российских рэперов 90-х: Появились благодаря гей-журналу
12:21
Ксения Собчак сторонится хороших людей: Это что-то страшное для меня
12:18
Названы самые популярные пароли россиян
12:00
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
11:57
Российский мультфильм вошел в топ-5 детских программ в мире
11:51
Книга с откровениями о Меган Маркл и принце Гарри грозит разрушить их отношения с королевской семьей
11:42
Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер родила первенца известному музыканту
11:29
Россиян хотят обязать регистрировать собак
11:18
Состояние сраженной инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
11:16
Врач рассказал о влиянии коронавируса на половую функцию мужчин
11:02
Сын Ефремова дал обещание матери: Я не перейду на сторону зла
10:54
Ученый развеял миф о появлении русского мата
10:46
Заслуженную артистку России обокрали в больнице
10:42
Звезда "Дома-2" Катя Жужа родила второго ребенка
10:41
Коронавирус в России: число зараженных превысило 823 тысячи
10:40
Телеканал "Царьград" заблокировали на "Ютуб" без объяснений
10:23
Обман трудящихся: Карпович и Прилучный водят людей за нос ради пиара
10:12
Орбакайте впервые отреагировала на сравнение с Пугачевой
10:10
Смехова и Салтыкова ахнули при виде помолодевшего Галкина
10:10
"На грани жизни и смерти": певица Настя Каменских разбилась в страшной аварии
09:27
Россиянам пообещали рост реальных пенсий
09:15
Юлия Липницкая показала новорожденную дочь
09:14
Петросяна сняли с молодой женой в неформальной обстановке
08:45
Роскошный отель Софии Ротару в Крыму разорился после карантина
08:44
Ведущий "Дом-2" Антон Беккужев рассказал об уходе с проекта
08:36
Скоро свадьба: Арзамасова показала кольцо после известия о романе с Авербухом
06:49
Одержимость Ксенией Собчак мешает Максиму Виторгану строить личную жизнь
06:30
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 июля 2020 года
04:36
Резко похудевшая Дубцова похвасталась осиной талией
02:31
"Франкенштейн": россияне не узнали перекроившую лицо Волкову из t.A.T.u.
00:14
Появилась новая информация об отношениях Айзы Анохиной и Олега Майами
22:22
В Москве из-за ливня пришлось эвакуировать дом престарелых
21:59
В Уфе потасовка возле ночного клуба закончилась стрельбой
21:50
Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией
21:48
Всплыла информация о продлении Ефремову домашнего ареста
21:48
Россияне получат новые выплаты и льготы
21:11
В Подмосковье благодаря усилиям журналиста удалось поймать крокодила
21:02
Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России
20:43
Судимый кемеровчанин украл у студента телефон
20:19
В Москве удалось спасти пострадавших от удара молнией мужчин
20:02
Решетова высказалась по поводу ухода Тимати из Black Star
20:00
Озвучены последние данные о состоянии госпитализированной Кондулайнен
19:43
В Москве после ливня затопило станцию "Ботанический сад"
19:24
Китай раскрыл факты о вспышке коронавируса в Ухане
18:55
Беременная участница шоу "Холостяк" заразилась коронавирусом
18:53
"Показано при весе в 145 килограммов": исхудавшая Лолита ответила на подозрения в ушитом желудке
18:21
Башаров сделал категоричное заявление о манипуляциях с жильем экс-супруги
18:20
Житель Петербурга убил и расчленил свою жену
18:01
Звезда сериала "След" Евгений Кулаков показал особенного сына на видео
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой
"Все в студии ахнули": сын Жанны Фриске появился на шоу Дмитрия Шепелева
Гузеева станет новой ведущей реалити-шоу "Дом-2"
"Меня выставили пьяной сумасшедшей": униженная Волочкова разразилась гневной отповедью
Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России
"Деловая колбаска": дочь Кудрявцевой освоила полезный навык
Коронавирус
Коронавирус в России: число зараженных превысило 823 тысячи

Коронавирус в России: число зараженных превысило 823 тысячи

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные о зараженных. В нашей стране выявлено более 823 тысяч носителей инфекции.

Продолжение: Врач рассказал о влиянии коронавируса на половую функцию мужчин

прочитано 3470 раз

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 5 395 человек. Это один из самых низкий показателей с начала апреля. За то же время вылечились 8 888 пациентов, 150 скончались.

ПО ТЕМЕ

Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 июля 2020 года

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

В Москве обнаружено 674 новых носителя коронавируса, 129 – в области. В Санкт-Петербурге их насчитывается 168.

С начала эпидемии коронавирус в России выявлен у 823 515 человек. Из них 612 217 вылечились, скончались 13 504.

Массовую вакцинацию от коронавируса в стране можно будет начать не раньше 2021 года, заявил глава Российской академии наук Александр Сергеев. Это небыстрый процесс, добавил он.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса станет доступна осенью текущего года, и прежде всего ее получат медицинские работники и те, кто работает с большим количеством людей. После этого можно будет говорить о начале массовой вакцинации.

В Минпросвещения порекомендовали школам до конца года отказаться от проведения массовых мероприятий. При этом глава ведомства Сергей Кравцов заверил, что учебный процесс из-за эпидемии коронавируса нарушаться не будет.

В Соединенных Штатах стартовал последний этап испытания вакцины от компании Moderna. Отобраны 30 тысяч добровольцев – это крупнейшие испытания вакцины от COVID-19 в мире.

Власти вьетнамского города Дананг закрывают его для туристов и вводят дополнительные меры безопасности. Ранее там произошла вспышка коронавируса.

Автор: 28 июля 2020, 10:41 Источник: Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией
Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России
Россию обвинили в подготовке к свержению Лукашенко
От Лукашенко бегут избиратели: Батька поплатился за испорченные отношения с Россией

Шоу-бизнес

Почему Денис Клявер скрывает дочь от Евы Польны
Галкин раскрыл тайну происхождения российских рэперов 90-х: Появились благодаря гей-журналу
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
Книга с откровениями о Меган Маркл и принце Гарри грозит разрушить их отношения с королевской семьей

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Почему Денис Клявер скрывает дочь от Евы Польны

Певец дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Состояние сраженной инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Врачи не видят положительной динамики
Шоу-бизнес

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия

Скорая ехала полчаса
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Катя Жужа родила второго ребенка

Девушка долго скрывала беременность

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года
Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Юлия Липницкая показала новорожденную дочь
"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+