Коронавирус в России: число зараженных превысило 823 тысячи

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные о зараженных. В нашей стране выявлено более 823 тысяч носителей инфекции.

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 5 395 человек. Это один из самых низкий показателей с начала апреля. За то же время вылечились 8 888 пациентов, 150 скончались.

В Москве обнаружено 674 новых носителя коронавируса, 129 – в области. В Санкт-Петербурге их насчитывается 168.

С начала эпидемии коронавирус в России выявлен у 823 515 человек. Из них 612 217 вылечились, скончались 13 504.

Массовую вакцинацию от коронавируса в стране можно будет начать не раньше 2021 года, заявил глава Российской академии наук Александр Сергеев. Это небыстрый процесс, добавил он.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса станет доступна осенью текущего года, и прежде всего ее получат медицинские работники и те, кто работает с большим количеством людей. После этого можно будет говорить о начале массовой вакцинации.

В Минпросвещения порекомендовали школам до конца года отказаться от проведения массовых мероприятий. При этом глава ведомства Сергей Кравцов заверил, что учебный процесс из-за эпидемии коронавируса нарушаться не будет.

В Соединенных Штатах стартовал последний этап испытания вакцины от компании Moderna. Отобраны 30 тысяч добровольцев – это крупнейшие испытания вакцины от COVID-19 в мире.

Власти вьетнамского города Дананг закрывают его для туристов и вводят дополнительные меры безопасности. Ранее там произошла вспышка коронавируса.