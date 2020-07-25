Коронавирус в России: за последние сутки выявлено более 5,8 тысячи зараженных

За истекшие 24 часа выявлен 5 871 инфицированный. Более 25% не имели клинических проявлений.
В то же время вылечились 8 366 пациентов. Зафиксировано 146 летальных исходов.
С начала эпидемии вылечились свыше 597 тысяч человек. Скончались – 13 192 пациента.
Коронавирус в Москве за последние сутки обнаружен у 648 человек. В области – 148. В Санкт-Петербурге зафиксировано 179 новых случаев.
Москвичи смогут пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса, пообещал мэр столицы Сергей Собянин. На это будет работать вся медицинская система города, заявил он. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин выразил уверенность, что отечественное лекарство от COVID-19 появится осенью. Препарат проходит последнюю стадию испытаний.
В Министерстве здравоохранения России не исключают небольшого увеличения числа зараженных коронавирусом осенью. Но весенняя ситуация не повторится, заявили в федеральном ведомстве.
С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение, прерванное в конце марта. Пока нашим гражданам будут доступны три страны – Великобритания, Турция и Танзания. Двухнедельный карантин россиянам проходить не придется. Как сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих, переговоры о возобновлении полетов ведутся еще с 30 странами.
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 15 миллионов. Самая сложная ситуация по-прежнему в Соединенных Штатах – общее количество инфицированных там превысило четыре миллиона.
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