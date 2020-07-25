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Коронавирус в России: за последние сутки выявлено более 5,8 тысячи зараженных

Коронавирус в России: за последние сутки выявлено более 5,8 тысячи зараженных

Новости коронавируса в России и мире. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные по числу зараженных. Общее количество инфицированных в России превысило 806 тысяч.
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За истекшие 24 часа выявлен 5 871 инфицированный. Более 25% не имели клинических проявлений.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В то же время вылечились 8 366 пациентов. Зафиксировано 146 летальных исходов.

С начала эпидемии вылечились свыше 597 тысяч человек. Скончались – 13 192 пациента.

Коронавирус в Москве за последние сутки обнаружен у 648 человек. В области – 148. В Санкт-Петербурге зафиксировано 179 новых случаев.

Москвичи смогут пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса, пообещал мэр столицы Сергей Собянин. На это будет работать вся медицинская система города, заявил он. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин выразил уверенность, что отечественное лекарство от COVID-19 появится осенью. Препарат проходит последнюю стадию испытаний.

В Министерстве здравоохранения России не исключают небольшого увеличения числа зараженных коронавирусом осенью. Но весенняя ситуация не повторится, заявили в федеральном ведомстве.

С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение, прерванное в конце марта. Пока нашим гражданам будут доступны три страны – Великобритания, Турция и Танзания. Двухнедельный карантин россиянам проходить не придется. Как сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих, переговоры о возобновлении полетов ведутся еще с 30 странами.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 15 миллионов. Самая сложная ситуация по-прежнему в Соединенных Штатах – общее количество инфицированных там превысило четыре миллиона.

Автор: 25 июля 2020, 10:41 Источник: Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом ✓ Надежный источник

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