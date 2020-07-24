Врач перечислил долгосрочные последствия COVID-19

Специалист отметил, что COVID-19 нельзя назвать обычной пневмонией, после которой пациент быстро встает на ноги. Симптомами заболевания являются сильнейшая интоксикация организма и высокая температура. "Это колоссальные потери для здоровья", – подчеркнул Терновой.
У переболевших коронавирусом людей могут начаться проблемы не только с легкими, но и сердцем, поджелудочной железой, тканями яичка. Также нарушается свертываемость крови, что может в будущем привести к инсульту, инфаркту сердца, головного мозга.
Особенно опасен COVID-19 для людей, страдающих от сахарного диабета. У них наблюдается ухудшение степени тяжести недуга. Некоторые кардиотоксичные препараты от коронавируса оказывают негативное влияние на печень и почки, заявил врач-реабилитолог в интервью RT.
Коронавирус также может спровоцировать психические нарушения. В частности, у перенесших COVID-19 выявили апатию, депрессию, посттравматическое расстройство. Терновой отметил, что единицам удается оставаться оптимистами после длительного приема тяжелых лекарств.
Напомним, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась. Ежедневный прирост зараженных составляет 5-6 тысяч. При этом уровень смертности от коронавируса является одним из самых низких в мире. Причиной тому – гибкая система здравоохранения и хорошая подготовка медиков.
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