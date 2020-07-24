Врач перечислил долгосрочные последствия COVID-19

Российский врач-реабилитолог Константин Терновой рассказал о долгосрочных проблемах у пациентов, перенесших коронавирус. По его словам, инфекция может негативно влиять не только на легкие, но и на ряд других жизненно важных органов. прочитано 227 раз Специалист отметил, что COVID-19 нельзя назвать обычной пневмонией, после которой пациент быстро встает на ноги. Симптомами заболевания являются сильнейшая интоксикация организма и высокая температура. "Это колоссальные потери для здоровья", – подчеркнул Терновой. ПО ТЕМЕ Собянин рассказал, планируется ли в Москве новый карантин Коронавирус в России: за сутки выявлено 5 848 инфицированных Сюжеты Коронавирус в России У переболевших коронавирусом людей могут начаться проблемы не только с легкими, но и сердцем, поджелудочной железой, тканями яичка. Также нарушается свертываемость крови, что может в будущем привести к инсульту, инфаркту сердца, головного мозга. Особенно опасен COVID-19 для людей, страдающих от сахарного диабета. У них наблюдается ухудшение степени тяжести недуга. Некоторые кардиотоксичные препараты от коронавируса оказывают негативное влияние на печень и почки, заявил врач-реабилитолог в интервью RT. Коронавирус также может спровоцировать психические нарушения. В частности, у перенесших COVID-19 выявили апатию, депрессию, посттравматическое расстройство. Терновой отметил, что единицам удается оставаться оптимистами после длительного приема тяжелых лекарств. Напомним, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась. Ежедневный прирост зараженных составляет 5-6 тысяч. При этом уровень смертности от коронавируса является одним из самых низких в мире. Причиной тому – гибкая система здравоохранения и хорошая подготовка медиков.

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