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Число зараженных коронавирусом в России превысило 800 тысяч

Число зараженных коронавирусом в России превысило 800 тысяч

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией опубликовал свежие данные о зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных в России превысило 800 тысяч.
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За последние 24 часа коронавирус в России обнаружен у 5 811 человек. За тот же период вылечились 8 444 пациента. В Москве зафиксировано 645 новых случаев, в области – 143, в Санкт-Петербурге – 181.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

С начала эпидемии коронавирус в России обнаружен у 800 849 человек. Из них 588 774 вылечились, 13 046 умерли.

Вводить карантин осенью в Москве не планируется, заявил мэр Сергей Собянин. Ситуация в городе улучшается, за последние две недели число новых случаев заражения коронавирусом снизилось на четверть, а количество тяжелых больных – на 20%, уточнил он. Однако инфекция никуда не делась, поэтому Собянин призвал дождаться появления вакцины от COVID-19.

В Московской области рассказали о снятии ограничений. С пятницы, 24 июля, в полном объеме возобновят работу государственные учреждения. В конце месяца отменяется запрет на массовые мероприятия в помещениях.

Власти Санкт-Петербурга согласовали с Роспотребнадзором условия возобновления работы ресторанов, кафе и торговых центров. В Северной столице они по-прежнему не работают. Новый этап снятия ограничений начнется 27 июля.

На разработку российской вакцины от коронавируса ушло 14 дней. Как пояснили в Центре эпидемиологии имени Гамалеи, такая скорость объясняется тем, что для создания лекарства от COVID-19 отечественные исследователи пользовались трехлетними наработками по похожему вирусу – ближневосточному респираторному синдрому MERS.

Коронавирусом в мире заразились более 15 миллионов человек. В Соединенных Штатах выявлено около четырех миллионов инфицированных, в Бразилии – свыше двух миллионов.

Автор: 24 июля 2020, 10:58 Источник: Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом ✓ Надежный источник

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