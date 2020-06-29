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Введут ли в России осенью новый карантин из-за коронавируса

Введут ли в России осенью новый карантин из-за коронавируса

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Россия приходит в себя после карантина, введенного из-за коронавируса. Открылись магазины и парки, заработали кафе и рестораны – жизнь возвращается в привычное русло. Однако обстановка в обществе нервозная: граждан пугают второй волной эпидемии – многие ожидают введения нового карантина осенью. Но повторение весенних событий вряд ли возможно. Почему?
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Знакомый вирус

Пришедший в конце января в Россию коронавирус был к тому моменту практически не изучен. Во многом причиной введения жестких ограничительных мер стала неизвестность – власти и ученые не знали, чего можно ожидать от новой инфекции и как ее лечить.

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 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

За последние полгода в изучении коронавируса достигнут большой прогресс. Исследователи практически каждый день узнают об инфекции что-то новое – на основании этого разрабатываются лекарственные препараты, которые позволяют уменьшить тяжесть симптомов и сократить время лечения COVID-19.

К настоящему времени в России зарегистрировано два препарата от коронавируса – "Авифавир" и "Арепливир". Лечение последним будет занимать не более недели. Доклинические испытания показали, что "Арепливир" уничтожает коронавирус за пять-шесть дней, говорил академик Дмитрий Пушкарь.

Вакцина

Больших успехов российские ученые достигли и в создании вакцины. В 14 научно-исследовательских центрах разрабатываются 47 прототипов лекарства, на эти цели выделено более трех миллиардов рублей.

В июне в России приступили к последней стадии разработки вакцины – клиническим исследованиям. Сообщения приходят обнадеживающие: добровольцы, которым ввели препарат, чувствуют себя хорошо.

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться этой осенью. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, потребуется порядка 70 миллионов доз препарата, подсчитал руководитель научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Коллективный иммунитет

Впрочем, массовый иммунитет к коронавирусу может сформироваться у россиян и без вакцины. Большая часть зараженных переносят болезнь бессимптомно или с легким недомоганием. Зачастую человек даже не замечает, что подхватил инфекцию.

Последние исследования в Москве вселяют надежду: как говорила заммэра столицы Анастасия Ракова, на конец июня иммунитет сформировался почти у 20% жителей столицы. Это позволяет предположить, что коронавирусом переболели уже порядка 2,5 миллиона горожан. Подавляющее большинство из них этого не заметили.

Ракова уточнила, что у 7% москвичей иммунитет появился за последний месяц. Вероятно, к началу осени защитой от COVID-19 будут обладать более трети горожан. Конечно, это пока не массовый иммунитет, но такое количество людей с антителами с большой долей вероятности сделает ненужными новые жесткие ограничительные меры.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дополнительные мощности

Еще один довод в пользу невозможности повторения весенних событий – дополнительные медицинские мощности, которые были созданы за последние несколько месяцев. По всей стране значительно увеличен коечный фонд, с запасом закуплены препараты для лечения инфекции и средства индивидуальной защиты, в медицинские учреждения поставлена новая аппаратура, в том числе искусственной вентиляции легких.

Помимо увеличения коечного фонда в уже существующих поликлиниках, возведены новые медицинские центры, предназначенные специально для лечения больных COVID-19. Так, Минобороны весной построило 16 таких поликлиник в разных частях страны – от Калининграда до Камчатки. Две из них расположены в московском регионе.

Экономические потери

Другая причина, почему весенние события вряд ли повторятся осенью, лежит в экономической плоскости. Из-за трехмесячного карантина Центробанк ожидает падения ВВП России на 4-6%. По прогнозам аналитиков, пострадавшие от эпидемии и ограничительных мер отрасли могут потерять почти 18 триллионов рублей. Как следствие – рост безработицы.

Закрытие на еще один трехмесячный карантин российская экономика, конечно, переживет, но цена за очередное введение тотальных ограничений может быть слишком высокой. И вряд ли в Кремле готовы ее заплатить. Как сказал президент Владимир Путин, России необходимо "пройти между Сциллой и Харибдой" – противостоять эпидемии, но дать экономике работать. Такой стратегии страна будет придерживаться и осенью.

***

Если вторая волна коронавируса все же настигнет Россию, то самый вероятный вариант – локальные карантины на непродолжительный период там, где ситуация с эпидемией наиболее сложная. Но даже в таком случае власти на местах вряд ли пойдут на повторение режима тотальной самоизоляции: наиболее целесообразными представляются точечные меры – например, ограничения для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, которые наиболее уязвимы перед коронавирусом, а также временная отмена массовых мероприятий.

К тому же сам по себе карантин – явление в нашей жизни далеко не новое. Практически ежегодно весной и осенью в связи со вспышками гриппа в регионах на некоторое время закрываются школы и детские сады. Так, в феврале этого года временно прекратили работу около пяти тысяч средних учебных заведений.

В любом случае, к возможной второй волне коронавируса осенью Россия подойдет гораздо более подготовленной. Это позволит своевременно выявлять и эффективно лечить больных, не останавливая экономику.

Автор: 29 июня 2020, 06:00

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