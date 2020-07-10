Как долго восстанавливается иммунитет после коронавируса

Вирусолог Анатолий Альштейн отметил, что лимфопения – частое, неудивительное явление. Оно наблюдается у человека после любого вирусного заболевания. Также эксперт напомнил, что снижение уровня лимфоцитов – временная вещь. Восстановление занимает от нескольких дней до пары недель.
По мнению Альштейна, необходимо обращаться к врачу лишь в том случае, если лимфопения затянулась, становится стойкой. Медики поспособствуют тому, чтобы количество лимфоцитов в крови увеличилось – назначат витамины.
Также специалист считает, что при оформлении больничного листа нужно учитывать восстановительный период у переболевших коронавирусом людей. Но Альштейн понимает – этому мешают экономические факторы, ведь сотрудник не работает и получает деньги.
"Во многом зависит от самочувствия человека, если он чувствует себя нормально, а лимфоцитов поменьше, то ничего страшного, восстановятся", – цитирует вирусолога НСН.
Ученые из Китая, которые заявили о посткоронавирусной лимфопении, отметили – иммунитет человека после COVID-19 хоть и длительно, но восстанавливается, в отличие от организма больных СПИДом.
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