В ВОЗ предупредили о риске возврата ограничений в России из-за коронавируса

Несмотря на то что ежедневный прирост зараженных коронавирусом в России падает, говорить об окончательной победе над болезнью рано. В стране могут вновь ввести ограничения.

Продолжение: Коронавирус в России за сутки выявили у 6 635 человек

Такое мнение выразила сотрудница Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. По словам специалиста, власти примут строгие меры, если граждане перестанут носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию, а число инфицированных начнет расти.



Вероятность возвращения ограничений сохраняется, пока в мире не будет разработано эффективное лекарство от COVID-19. Вуйнович призвала граждан быть готовыми к новым испытаниям. Чем скорее это произойдет, тем лучше, добавила она.

Отметим, что новые вспышки заражения были зафиксированы в странах, где ранее сняли основную часть ограничительных мер. От коронавируса пострадали несколько государств Европы и Ближнего Востока. Их власти задумались о повторном введении карантинных мер.

Ситуация с COVID-19 в России заметно улучшилась. По состоянию на 9 июля число зараженных составляет 707,3 тысячи. Ежедневный прирост держится на отметке 6 тысяч. Выздоровели и выписались из больниц 48,1 тысячи граждан, умерли 10,8 тысячи человек.