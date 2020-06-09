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Мясников обошел Малышеву в рейтинге доверия россиян

Мясников обошел Малышеву в рейтинге доверия россиян

Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Составлен топ-5 врачей на основе данных "Рейтинга доверия Ромир – весна 2020". Респонденты ответили на вопрос, кому из публичных личностей России они доверяют.
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Россияне называли семь человек, где первым был тот, кому они доверяют больше. Лидером стал врач-кардиолог врач общей практики Александр Мясников.

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Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

На втором месте врач-педиатр Леонид Рошаль. Тройку замкнула телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева.

Наши соотечественники выразили свое доверие врачу-педиатру Евгению Комаровскому и врачу-кардиохирургу Лео Бокерии. Они заняли четвертое и пятое место.

В исследовании приняли участие люди со всех регионов страны, имеющие разные социально-демографические характеристики, покупательские и медиа-предпочтения. Напомним, ранее "Ромир" провел опрос среди населения России и составил персональный список самых влиятельных интеренет-знаменитостей.

Как писали "Дни.ру", в шорт-лист вошли те, для кого сетевая активность является основным видом деятельности. Первую строчку в рейтинге занял Юрий Дудь. Ксения Собчак – на втором месте.

Автор: 9 июня 2020, 11:57 Источник: Исследовательский холдинг "Ромир" ✓ Надежный источник
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Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

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