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Малахов обошел Урганта в рейтинге доверия россиян

Малахов обошел Урганта в рейтинге доверия россиян

Андрей Малахов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Стал известен рейтинг самых влиятельных телеведущих России. В топ-10 вошла всего лишь одна женщина – Ксения Бородина.
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Людям предложили ответить на вопрос, кому из публичных людей России они доверяют. В список авторитетных личностей можно было включить семерых, а первой строчкой указать имя наиболее влиятельного.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Первые две позиции рейтинга по итогам голосования заняли Андрей Малахов и Иван Ургант. Они не изменили своего положения с момента прошлого исследования. А вот дальше идут перестановки – например, Владимир Познер и Павел Воля сдали позиции. Ведущие популярных программ теперь занимают пятое и седьмое место соответственно.

Выше в списке доверия россиян поднялись Владимир Соловьев, Александр Гордон, Дмитрий Губерниев, Леонид Якубович и Ксения Бородина. Стоит отметить, что ведущая "Дома-2" стала единственной женщиной в списке она заняла седьмую строчку рейтинга "Ромир".

Напомним, ранее стало известно, кому россияне доверяют в Сети. На первом месте в списке оказался Юрий Дудь с авторскими интервью. Вторую и третью строчку заняли Ксения Собчак и блогер Анастасия Ивлеева. Опрос проводили среди респондентов из всех регионов страны.

Автор: 25 мая 2020, 20:01 Источник: Romir ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Бор-Малей
Ответить
гость
как-то обидно даже за россиян стало,а опрос наверно левада проводила.
Сама ты левада, это Ромир!
гость
Ответить
как-то обидно даже за россиян стало,а опрос наверно левада проводила.
1

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