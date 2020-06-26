Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 800 инфицированных

Число заразившихся коронавирусом в России продолжает снижаться. Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией опубликовал данные на 26 июня.

Продолжение: Предсказавший эпидемию COVID-19 вирусолог предупредил о скорой второй волне коронавируса в России

Коронавирус в России за истекшие сутки выявлен у 6 800 человек. За тот же период выздоровели 8 988 пациентов, 176 умерли.

Наилучшая динамика отмечается в Москве и области – 813 и 390 новых инфицированных соответственно. В Ханты-Мансийском автономном округе выявлено 295 заразившихся, в Санкт-Петербурге – 223.

С начала эпидемии коронавируса в России заразились 620 794 человека. Выздоровели 384 152 пациента, 8 781 скончался.

В Северной столице вслед за Москвой начали отменять ограничения, введенные из-за коронавируса. С 28 июня снимается запрет на посещение парков и скверов, а с 29-го начнут работать летние веранды кафе, возобновится торжественная регистрация браков, откроются детские сады.

Число жителей столицы с антителами к коронавирусу растет. На 26 июня иммунитет к инфекции имеют около 20% москвичей, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Это на 2% больше, чем результаты предыдущего тестирования, уточнила она.

Для лечения коронавируса в России зарегистрирован новый препарат – "Арепливир". Лекарство выпускается в форме таблеток компанией "Промед".

Препарат будет доступен только в условиях стационара. В среднем лечение "Арепливиром" займет не больше недели, отмечал академик Дмитрий Пушкарь.