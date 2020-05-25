Сколько продлится масочный режим в России

Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, сколько продлится масочный режим в стране. По ее словам, граждан обяжут носить средства защиты в общественных местах еще на месяц или два.
Во время брифинга в правительстве Анна Попова отметила, что людям также придется соблюдать требования по чистоте помещений, по обеззараживанию посуды и многие другие. Россиянам предстоит научиться жить в новых условиях, подчеркнула специалист.
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