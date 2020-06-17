В Китае предупредили о риске новой эпидемии коронавируса

Замглавы Центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо допустила, что количество зараженных в городе может резко увеличиться. По словам специалиста, риск второй волны коронавируса в мире высок.
На пресс-конференции она рассказала, что рынок "Синьфади", где подхватили инфекцию около 50 человек, считается крупнейшим в Пекине. Там много торговых площадок и работников, что осложняет контроль за эпидемиологической ситуацией.
Согласно одной из версий, инфекцию завезли в КНР из Европы. Вирус якобы попал в замороженную еду, а затем был импортирован в Пекин. Как сообщает агентство "Интерфакс", низкие температуры помогли COVID-19 сохраниться.
Власти китайского города приняли ряд мер, чтобы остановить распространение инфекции. Жителей Пекина попросили оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости. Там закрыли все спортивные и развлекательные объекты.
За весь период пандемии в столице КНР было зафиксировано 557 заразившихся коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 411 человек, умерли девять пациентов.
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