Обнаружено неожиданное свойство коронавируса

Китайские ученые выступили с заявлением о неожиданном свойстве коронавируса. По мнению специалистов, оно частично объясняет повторную вспышку COVID-19 в стране.

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний, академик Китайской академии наук Гао Фу рассказал о неожиданном свойстве коронавируса, открытом учеными. Эксперты выяснили, что возбудитель COVID-19 может на протяжении длительного времени выживать в темных и влажных местах.

Ранее считалось, что срок жизни штамма на поверхностях ограничен и сравнительно непродолжителен. Свойство коронавируса, позволяющее ему выживать в определенных условиях, меняет картину вероятного заражения новых пациентов.

Именно это, по мнению ряда экспертов, может объяснять повторную вспышку коронавируса в Китае, передает "Царьград". По мнению Гао Фу, возвращение эпидемии состоялось не в конце мая и начале июня, а гораздо раньше.

На такой сценарий намекает большое число бессимптомных носителей COVID-19, а также тех, кто переносит болезнь в легкой форме. Такие проявления коронавируса могут быть объяснены тем, что сами штаммы в большом количестве находились в окружающей среде.

Напомним, что коронавирус был впервые замечен в городе Ухань, где находится крупная биологическая лаборатория. Болезнь вызвала эпидемию в КНР, а затем быстро распространилась по всему миру.