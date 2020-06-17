Коронавирус лишил Королеву и Тарзана части доходов: Наш бизнес умер

Наташа Королева в беседе с журналистами заявила, что из-за пандемии им с Тарзаном пришлось закрыть салон красоты и спортзал. Звезды с сожалением отмечают, что остались без части доходов.

"Наш бизнес умер", – подчеркнула певица. Впрочем, она настроена оптимистично, ведь коронавирус не внес в ее судьбу чего-то глобально плохого. Родные и близкие живы, здоровы, не голодают – значит, все не так уж печально.

Наташа Королева отметила, что было гораздо худшее время – 90-е. Тогда в стране были пустые полки магазинов, бандитские разборки, карточная система и постоянный страх. Звезда вспомнила, что с гастролей из "нефтяных" городов, где со снабжением было получше, везла полные сумки с колбасой и сыром.

Артистка добавила, что сейчас все значительно лучше: полки магазинов забиты едой, есть кое-какая поддержка. Наташа Королева не отрицает, что минусы тоже присутствуют, но их можно найти всегда и во всем.

Также ее семья немного под другим углом смотрит на материальные ценности. За многолетнюю карьеру в шоу-бизнесе они с Тарзаном успели заработать и накопить достаточно денег, чтобы жить в довольствии. Артистка добавила, что коронавирус упростил некоторые моменты.

Например, стало понятно, что одежды много не нужно. За время самоизоляции Наташа Королева надела пару курток и три майки, хотя шкафы забиты доверху. Так что, уверена звезда, хоть бизнес и ушел под воду, у них есть все, чтобы остаться на плаву.