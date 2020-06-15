Названы места с высокой вероятностью заражения коронавирусом

Некоторые страны, включая Россию, приступили к снятию ограничений, но коронавирусная инфекция продолжает распространяться. Вакцина еще не изобретена, поэтому людям не стоит забывать о мерах предосторожности, которые снижают риск заражения.

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали, при посещении каких мест риск заражения коронавирусной инфекцией крайне высок. Нетрудно догадаться, что речь идет о тех точках, где находится много людей.

Стоит быть предельно аккуратными при посещении кинотеатров, офисов, театров, религиозных учреждений, концертов, спортплощадок. Разумеется, безопаснее всего воздержаться от походов в эти места.

На улице, наоборот, риск заражения COVID-19 не так велик. Инфекция может находиться на поверхностях, но и в этом случае вероятность подхватить коронавирус невелика.

Исследователи отметили, что для заражения в организм должны попасть тысячи частиц COVID-19. Чтобы получить положительный анализ на эту инфекцию, нескольких частиц недостаточно.

Например, во время дыхания в воздух попадают всего 20. Когда переносчик говорит – 200. При кашле – 200 миллионов. Если помещение не проветривать, частицы будут активными порядка пяти часов.