Названы места с высокой вероятностью заражения коронавирусом

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали, при посещении каких мест риск заражения коронавирусной инфекцией крайне высок. Нетрудно догадаться, что речь идет о тех точках, где находится много людей.
Стоит быть предельно аккуратными при посещении кинотеатров, офисов, театров, религиозных учреждений, концертов, спортплощадок. Разумеется, безопаснее всего воздержаться от походов в эти места.
На улице, наоборот, риск заражения COVID-19 не так велик. Инфекция может находиться на поверхностях, но и в этом случае вероятность подхватить коронавирус невелика.
Исследователи отметили, что для заражения в организм должны попасть тысячи частиц COVID-19. Чтобы получить положительный анализ на эту инфекцию, нескольких частиц недостаточно.
Например, во время дыхания в воздух попадают всего 20. Когда переносчик говорит – 200. При кашле – 200 миллионов. Если помещение не проветривать, частицы будут активными порядка пяти часов.
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