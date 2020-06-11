Коронавирус в Москве унес жизни 53 человек

К утру 11 июня 2020 года, согласно официальной статистике, число погибших от коронавируса в Москве достигло 3 138, передает сетевое издание "Москва 24". За сутки стало на 53 летальных случая больше.
К утру 11 июня 2020 года, согласно официальной статистике, число погибших от коронавируса в Москве достигло 3 138, передает сетевое издание "Москва 24". За сутки стало на 53 летальных случая больше.
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