Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 8 985 человек

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 8 985 человек. За сутки выздоровели 3 957 граждан, зафиксировано 112 летальных случаев.
В Москве за истекшие сутки выявлен 2 0001 носитель инфекции. В Московской области – 751, в Санкт-Петербурге – 326.
Всего коронавирусом в России заразились 476 658 человек. Выздоровели 230 688 пациентов. Инфекция унесла 5 971 жизнь.
Власти Москвы 8 июня представят план по дальнейшей отмене ограничительных мер. "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщал, что карантин в столице отменят в два этапа – 10 и 15 июня. Обсуждается возобновление работы парикмахерских, кафе, отмена графика прогулок и ликвидация пропускной системы.
По мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, отменять введенные из-за коронавируса ограничения в Москве нужно решительнее. Он указал на опасность карантина для учреждений культуры, которые не работают третий месяц.
В городе 1 июня ослабили режим всеобщей изоляции. Разрешены прогулки, возобновлена работа торговых центров. В последнюю очередь разрешат массовые мероприятия. По словам мэра столицы Сергея Собянина, настало время возвращаться к нормальной жизни.
Напомним, что коронавирусом в мире заразились почти 6,9 миллиона человек. Число заболевших в Соединенных Штатах превысило 1,9 миллиона, в Бразилии выявлено 672 тысячи зараженных. Россия находится на третьем месте.
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