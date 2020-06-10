Песков высказался о заниженной статистике по коронавирусу в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России. Западные журналисты спросили представителя Кремля, возможна ли манипуляция данными, поскольку в нашей стране отмечается намного меньше смертей, чем в других государствах.



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