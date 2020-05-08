Отказ Лукашенко от карантина объяснили неприличным анекдотом

Александр Лукашенко отказался вводить в Белоруссии строгий карантин из-за коронавируса. В стране работают все предприятия, школы, кафе и рестораны, не отменены массовые мероприятия, однако взрывного роста заболеваемости в связи с этим не наблюдается.
Такой расклад дал скептикам повод говорить о том, что введения ограничений для эффективной борьбы с коронавирусом не требовалось. Однако это впечатление ошибочно. Доктор Мясников объяснил, что "успех" Белоруссии напрямую связан с тем, что практически все страны Европы все же ввели карантин.
"Знаете, это как анекдот про групповой секс. Все это хорошо, потому что можно и сачкануть", – объяснил Александр Мясников.
Если развернуть эту аналогию, то безопасность граждан Белоруссии обеспечивают власти соседних стран, которые приняли действенные и эффективные методы для борьбы с распространением коронавируса. Благодаря этому сложилась такая ситуация, при которой болезнь перестала активно перемещаться через границы, значит темпы заражения снизились и для тех, кто не так ответственно отнесся к карантину.
Напомним, карантин из-за коронавируса объявили подавляющее большинство стран. Эти меры должны помочь справиться с взрывным ростом числа заразившихся, что позволит медикам больше внимания уделить каждому больному. Однако ограничительные меры оказывают негативное влияние на экономику, к чему Александр Лукашенко, судя по всему, оказался не готов.
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