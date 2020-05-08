Отказ Лукашенко от карантина объяснили неприличным анекдотом

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, ведущий программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач Александр Мясников нашел оригинальную аналогию для того, чтобы объяснить отказ Александра Лукашенко от введения карантина в Белоруссии. Для этого он рассказал Владимиру Соловьеву неприличный анекдот.



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