Отмена карантина в Москве будет зависеть от самих горожан

Отмена карантина в Москве – перспектива не самого ближайшего будущего, во время интервью телеканалу "Россия 24" предупредил мэр города Сергей Собянни. Он отметил, что во многом возможность ослабления ограничений будет зависеть от поведения самих горожан.

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