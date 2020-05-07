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Отмена карантина в Москве будет зависеть от самих горожан

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Отмена карантина в Москве – перспектива не самого ближайшего будущего, во время интервью телеканалу "Россия 24" предупредил мэр города Сергей Собянни. Он отметил, что во многом возможность ослабления ограничений будет зависеть от поведения самих горожан.
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Если а начале эпидемии коронавируса в России можно было полагать, что карантин в Москве продлится несколько недель или всего месяц, то уже сегодня стало очевидно, что режим ограничительных мер затянется. "Это означает, что мы уже достаточно длительное время уже живем и будем жить в новой реальности", – объяснил Сергей Собянин.

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И возвращение к привычной жизни, когда по городу можно перемещаться без пропусков, не существует масочного режима и работают все кафе, рестораны и магазины, наступит еще не скоро. Когда снимут карантин – неизвестно, однако уже сейчас можно сказать, от чего это будет зависеть.

"Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом будет зависеть от нас самих, от нашей дисциплины, аккуратности исполнения требований", – рассказал Сергей Собянин.

Продление карантина в Москве, заметил столичный градоначальник, оправдано в тех условиях, которые сложились в городе. И, как показывает статистика, радикальных перемен в ближайшем будущем ждать не стоит.

Вопрос о том, когда снимут карантин в Москве, волнует многих жителей города. Сообщалось, что смягчение мер будет возможно начиная с 12 мая. Однако произойдет это только в том случае, если будут позволять объективные условия. В столице, как показали последние новости, ситуация требует продления ограничительного режима.

Автор: 7 мая 2020, 13:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пропуск на время карантина в Москве – все подробности

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