Собянин о количестве заболевших коронавирусом: Их больше, чем выявлено

Официальная статистика гласит, что всего в столице чуть больше 82 тысяч человек, болеющих COVID-19. Собянин заявил, что эти цифры не отражают действительность. Судя по всему, пока медики просто не успевают диагностировать все случаи.
Сколько заболевших коронавирусом всего в столице, сказать точно нельзя. По словам Собянина, в Москве заражены около 300 тысяч человек, заявил он в эфире телеканала "Россия 24". Это примерно 2-2,5% от всего населения мегаполиса.
Градоначальник заявил, что чиновники и врачи усиленно работают над тем, чтобы увеличить количество тестов на COVID-19. Он отметил, Москва уже обогнала Нью-Йорк темпам выявляемости болезни.
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