Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 мая 2020 года

Президент России Владимир Путин рассказал об отмене карантина из-за коронавируса. В Москве с 12 мая возобновляют работу промышленные и строительные предприятия. Последние новости о коронавирусе на 7 ма 2020 года – в материале "Дни.ру".



Коронавирус в мире

Заболели – 3 698 431

Умерли – 258 267

Выздоровели – 1 220 073

Последние данные Университета Джона Хопкинса гласят, что коронавирусом в мире заразились почти 3,7 миллиона человек. Скончались 258 тысяч пациентов. В США число заразившихся превысило 1,2 миллиона, следом идут Испания и Италия. Россия – на седьмом месте.

Европа продолжает отменять ограничительные меры из-за коронавируса. В середине мая в Германии возобновятся матчи Бундеслиги. Пока футболисты будут играть при пустых трибунах.

Также в стране возобновят работу рестораны. При этом они должны принять меры, чтобы поситители не приближались друг к другу. Также местные власти получат возможность открыть театры и кинотеатры.

Коронавирус в России

Заболели – 165 929

Умерли – 1 537

Выздоровели – 21 327

За сутки коронавирус в России выявлен у 10,5 тысячи человек. На совещании по поддержке экономики в среду, 6 мая, президент Владимир Путин призвал к аккуратному и постепенному выходу из ограничительных мер. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отмена карантина из-за коронавируса в России будет проходить в три этапа.

На первом этапе разрешат занятия спортом на улице и работу объектов торговли ограниченной площади. На втором возобновят работу объекты сферы услуг большей площади и образовательные организации.

На третьем этапе откроются парки, скверы, все прочие предприятий сферы торговли, а также все образовательных учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. При этом люди должны будут соблюдать социальную дистанцию, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Вслед за главой правительства Михаилом Мишустиным коронавирусом заразились министр культуры Ольга Любимова. В пресс-службе сообщили, что она чувствует себя нормально, болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Москве

Заболели – 85 978

Умерли – 764

Выздоровели – 7 573

За последние сутки в столице выявили более 5,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Ситуация с COVID-19 в Москве позволяет с 12 мая возобновить работу промышленных предприятий и строек, сообщил в ходе совещания с президентом градоначальник Сергей Собянин.

Что касается сферы услуг, то ее открытие пока преждевременно, подчеркнул мэр. По его словам, открытие парикмахерских, салонов красоты и других предприятий может спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом в Москве.

Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 85 978 764 7 573 Россия 165 929 1 537 21 327 США 1 210 643 69 680 160 686 Весь мир 3 645 431

252 267 1 198 073



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