Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 мая 2020 года

Коронавирус в мире
Заболели – 5 047 347
Умерли – 329 273
Выздоровели – 1 843 231
Коронавирусом в мире на 22 мая заразились 5,047 миллиона человек. В США число заболевших достигло 1,56 миллиона. Россия с 317 тысячами зараженных коронавирусом находится на втором месте.
Пока эпидемиологическая ситуация во всем мире улучшается, в Бразилии наблюдается обратная тенденция. По ежедневному приросту числа зараженных коронавирусом страна почти догнала США. Сейчас в Бразилии официально зарегистрирована 291 тысяча заболевших COVID-19.
Во Всемирной организации здравоохранения продолжают делать пугающие заявления о коронавирусе. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила о возможной второй волне эпидемии. Она добавила, что коронавирус рано или поздно пройдет по всем уголкам мира, остановить его не получится.
Коронавирус в России
Заболели – 317 554
Умерли – 3 099
Выздоровели – 92 681
В России второй день подряд выявляют менее девяти тысяч зараженных коронавирусом. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Кремле определились с датой начала Единого госэкзамена – 29 июня. Он будет обязателен только для поступающих в вузы выпускников, заявил президент Владимир Путин. У кого не получится по уважительным причинам сдать экзамен в июне, тот сможет сделать это в августе.
В Росавиации и Роспотребнадзоре рассказали о поэтапной отмене санитарных мер в самолетах и аэропортах. Пассажиров обяжут носить средства индивидуальной защиты, каждому будут измерять температуру. Эти меры отменят на последнем этапе.
Коронавирус в Москве
Заболели – 156 421
Умерли – 1 580
Выздоровели – 36 936
За последние сутки коронавирус в Москве обнаружили у 2 913 человек. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничительных мер. С 25 мая в городе возобновится работа каршеринга. Правда, взять машину пока можно будет не менее чем на пять дней. С краткосрочным прокатом в мэрии решили повременить.
С этого же дня горожанам станут доступны 88 многофункциональных центров "Мои документы". Москвичи смогут получить 150 услуг, которые невозможно оформить онлайн.
В столице перестанут действовать пропуска, оформленные в других регионах. Также Собянин призвал сохранить максимально возможное количество сотрудников, работающих на удаленной основе.
По словам мэра, Москва избежала худших сценариев эпидемии коронавируса. "Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться", – констатировал градоначальник.
Сколько заболевших коронавирусом
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|156 421
|1 580
|36 936
|Россия
|317 554
|3 099
|92 681
|США
|1 560 225
|91 694
|342 232
|Весь мир
|5 047 232
|328 822
|1 910 259
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