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Коронавирус
Коронавирус в России унес больше трех тысяч жизней

Коронавирус в России унес больше трех тысяч жизней

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Последние новости показывают, что эпидемия коронавируса в России с большой долей вероятности вышла на плато. Темпы распространения болезни начали снижаться.

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К 21 мая 2020 года число людей в России, у которых был диагностирован коронавирус, достигло 317 554. За сутки этот показатель подскочил на 8 849.

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 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

За день в стране зарегистрировано 127 летальных исходов. Общее число умерших от коронавируса за все время наблюдений в России составило 3 099. Выздоровел 92 681 пациент – за день излечиться успели 7 289 человек. В Москве стало на 2 913 больных больше – 155 219.

Напомним, что статистика коронавируса в России демонстрирует постепенное снижение темпов распространения болезни. По оценкам некоторых специалистов, эпидемия может сойти на нет сама собой.

Однако многие настаивают, что человечеству необходима вакцина от коронавируса. Именно ее называют единственным спасением от регулярного возвращения эпидемии.

До этого коронавирус может стать сезонным заболеванием, считают некоторые ученые. По их словам, темпы распространения болезни будут замедляться летом и увеличиваться зимой.

Впрочем, вакцина от коронавируса может появиться в России уже в начале осени 2020 года. Препарат проходит стадию клинических испытаний.

Автор: 21 мая 2020, 10:59 Источник: Сайт официальной информации о коронавирусе в России ✓ Надежный источник
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