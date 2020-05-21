Доктора Мясникова разнесли за фразу "кому положено умереть от коронавируса – умрут"

На днях врач и телеведущий Александр Мясников появился в онлайн-передаче на канале "Соловьев Live", где ответил на вопросы зрителей и слушателей. Во время разговора о коронавирусе доктор сказал фразу, которую многие сочли оскорбительной.
Мясников, который хотел донести до народа, что COVID-19 не должен вызывать страха, произнес: "Просто живите. Инфекция возьмет свое. Мы все переболеем. Кому положено умереть – все равно умрут". Пользователи Сети раскритиковали эксперта за такие слова.
Спустя некоторое время Александр Леонидович объяснил недовольным россиянам, что фраза была выдернута из контекста и приобрела совершенно другой смысл. Те, кто смотрел трансляцию, наверняка поняли, что хотел сказать врач.
"Факт, что человек смертен, не должен омрачать дни нашей, увы, скоротечной жизни. Надо просто жить, радоваться этой жизни", – написал Мясников в своем телеграм-канале.
Специалист вновь попросил народ не паниковать и не делать тест на коронавирус по любому поводу. Он может не достаться тому, кому действительно необходим.
В стране выявлены более 308 тысяч человек, которые заразились коронавирусом. Скончались от COVID-19 три тысячи пациентов, выздоровели 85,4 тысячи. Таким образом, Россия занимает второе место по количеству зафиксированных случаев заражения. Первые в списке – США.
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