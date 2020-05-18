Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 18 мая Симптомы коронавируса

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Понедельник
18 мая
Лента новостей
08:14
Названа единственная эффективная мера защиты от коронавируса
07:46
В Москве умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом
06:48
Пластическая операция Малиновской попала на видео
04:34
Все лицо в морщинах: Что Богомолов сотворил с Собчак
03:16
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 мая 2020 года
02:19
Трусова ответила на травлю из-за бегства от Тутберидзе
23:49
Кадры с Аллегровой без грима и парика стали сенсацией
20:17
Карантин разлучил звезду Comedy Woman с самым близким человеком
17:53
Россиян напугали новым ужесточением карантина из-за коронавируса
17:46
Канделаки откровенно рассказала о проблемах из-за беременности
17:28
"Бог дал, Бог взял": в семье Толкалиной произошла жуткая трагедия
17:19
Смерть от коронавируса добила Успенскую
16:28
Народ в бешенстве: Анита Цой жестоко обошлась с беззащитным малышом
16:02
"Расходимся с Машей": Ефремов откровенно о личной жизни
15:53
"Не в нужном месте, не в нужное время": всплыли новые данные о задержании Муцениеце
15:13
Богомолов раздобыл странный предмет ради удовольствия ненасытной Собчак
15:06
Прорыв: создано лекарство от коронавируса
14:14
Хвастающуюся ягодицами Глюкозу закидали камнями
13:55
Солнцев лишил 65-летнюю жену секса
13:44
Фадеев решил сменить профессию после сообщения об ограблении
13:11
"Я заболела три недели назад": Горбань рассказала о муках из-за коронавируса
12:44
"Нечисть волосатая": внешность сына-фрика Яковлевой внезапно изменилась
12:27
Более 9 тысяч зараженных за сутки: появились свежие данные о коронавирусе в России
11:56
Ревнивая Пугачева взбесилась из-за молодухи
11:50
"Дождались?": Плющенко пинками выгнал Рудковскую из дома
11:18
Кудрявцева ахнула от известия о тщательно скрываемом сыне Сафронова
10:57
Когда начнут снимать карантин в Подмосковье
10:14
Соседка раскрыла подробности состояния онкобольной Заворотнюк
08:42
В Москве за сутки от коронавируса скончался 71 человек
07:58
Надежда Михалкова довела сестру до слез битвами на кухне
06:06
"Ксения, покормите мужа": истощенный вид Богомолова вызвал беспокойство
04:03
"Придется снять": Ходченкова не постеснялась раздеться на камеру
02:01
Дочь Турчинского показала сделанное перед смертью фото отца
00:36
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 мая 2020 года
00:02
Народ посмеялся над нелепыми телодвижениями Асмус под песню Киркорова
22:01
"Запомните меня с висячими боками": Боня переживает из-за ожирения на карантине
20:02
"Все время хочется есть": Пригожин рассказал о тяготах самоизоляции
17:56
Бывший муж Лолиты высказался о желании посадить певицу в тюрьму
17:50
"В дурдоме день открытых дверей": Зеленского освистали за санкции против МГУ и Эрмитажа
17:28
"Илон Маск нервно курит": сын Галкина шокировал необычными способностями
17:20
"Нарушила закон": полиция задержала Агату Муцениеце
16:39
Самойлова забеспокоилась о безопасности дочери после выходок Джигана
15:56
"Он не святой": Тарасова откровенно о нетрезвом состоянии Ягудина
15:30
Власти Москвы рассказали о сроках смягчения ограничений из-за коронавируса
15:13
"Совсем не весело": Васильев боится выходить на работу после случившегося с ним и Бабкиной
14:14
"Адская боль": Ирина Пегова получила серьезную травму на "Танцах со звездами"
13:34
"Истерики на ровном месте": избалованные дети довели Бородину до бешенства
13:01
Пугачева не сдержала эмоций при виде поющего сына Собчак
12:59
Кто заразил коронавирусом Мишустина и Пескова
12:31
Новая пассия Жигунова располнела и перестала походить на Заворотнюк
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева не сдержала эмоций при виде поющего сына Собчак
Бывший муж Лолиты высказался о желании посадить певицу в тюрьму
"В дурдоме день открытых дверей": Зеленского освистали за санкции против МГУ и Эрмитажа
"Бог дал, Бог взял": в семье Толкалиной произошла жуткая трагедия
"Дождались?": Плющенко пинками выгнал Рудковскую из дома
Подавшая на развод Муцениеце не хочет произносить имя Прилучного
Коронавирус
Названа единственная эффективная мера защиты от коронавируса

Названа единственная эффективная мера защиты от коронавируса

Александр Мясников. Кадр youtube.com
Врач Александр Мясников опроверг распространенное утверждение о пользе медицинских масок и перчаток. По мнению специалиста, от коронавируса защитит только одна мера.
прочитано 160 раз

В личном телеграм-канале специалист отметил, что соблюдение социальной дистанции поможет уберечь себя от смертельной инфекции. Врач назвал эту меру самой эффективной и трудноисполнимой. "Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов", – обратился Александр Мясников к гражданам.

ПО ТЕМЕ

В Москве умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

Россиян напугали новым ужесточением карантина из-за коронавируса

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

По его словам, медицинские маски – это средства защиты другого человека. Врач уточнил, что COVID-19 может передаваться и от бессимптомного носителя. "Поэтому все должны носить маски, чтобы по возможности предохранить других", – подчеркнул руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Перчатки же нужны для защиты кожи рук от частого применения антисептика. Александр Мясников добавил, что вирус может передаваться с перчаток на слизистые глаза и рта. "Перчатки нужно постоянно менять и постоянно обрабатывать антисептиком, иначе они сами станут источником инфекции", – заявил он.

По последним данным, коронавирусом в России заразились 281 752 человека. Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве – 142 824. С 12 мая в столице действует масочный режим. Жители города обязаны носить средства индивидуальной защиты в магазинах и общественном транспорте.

Автор: 18 мая 2020, 08:14 Источник: Telegram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский – последний президент: раскрыто будущее Украины
Дерзкое требование Лукашенко к Путину вызвало шок
Обнародовано доказательство вины Порошенко в провокации у Крымского моста
Саакашвили набирает людей с улицы для нового переворота на Украине

Шоу-бизнес

Канделаки откровенно рассказала о проблемах из-за беременности
"Бог дал, Бог взял": в семье Толкалиной произошла жуткая трагедия
Смерть от коронавируса добила Успенскую
Народ в бешенстве: Анита Цой жестоко обошлась с беззащитным малышом

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Дождались?": Плющенко пинками выгнал Рудковскую из дома

Сумки звезды были выставлены за дверь
Шоу-бизнес

Соседка раскрыла подробности состояния онкобольной Заворотнюк

Звезда чувствует себя лучше
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 мая 2020 года

Эпидемия не останавливается
Шоу-бизнес

Все лицо в морщинах: Что Богомолов сотворил с Собчак

Поклонники в замешательстве

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он не святой": Тарасова откровенно о нетрезвом состоянии Ягудина
Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой
Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко

Регионы

Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+