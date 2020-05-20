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"Мы все переболеем": доктор Мясников сделал пугающий прогноз

Александр Мясников. Фото: instagram.com/alexander_myasnikov1/
В мире переболеют коронавирусом практически все, уверен специалист. Инфекция займет свое место наряду с ОРВИ и гриппом.
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Врач и телеведущий Александр Мясников в очередной раз напомнил россиянам, что антитела коронавируса можно обнаружить лишь через 10-12 дней после заражения. Если у человека их не нашли, это не значит, что он не болеет, уверен эксперт.

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Кстати, при проведении ПЦР-диагностики результат также может стать неверным. Всему виной в таком случае могут быть неправильно взятые анализы.

Мясников посоветовал народу просто продолжать жить, ведь коронавирусная инфекция в конечном итоге все равно возьмет свое.

"Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть – помрут", – заявил доктор.

Специалист также решил ответить на часто задаваемый вопрос, почему годами ранее смертность от внебольничной пневмонии была ниже. Мясников считает, что это вовсе не так. Оказывается, умирает каждый третий пациент старше 65 лет, которому диагностировали такое заболевание.

Тем временем в России количество зараженных коронавирусом человек превысило 300 тысяч. Скончались более 2,8 тысячи пациентов, выздоровели – 76,2 тысяч.

Автор: 20 мая 2020, 08:31 Источник: YouTube-канал "Соловьев LIVE"

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