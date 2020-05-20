Как не сойти с ума во время самоизоляции

Из-за коронавируса в России многие задаются вопросом, как бороться с усталостью от нахождения дома. Психолог Юлия Чаплыгина дала советы о планировании дня на карантине.

У многих наших соотечественников из-за вынужденной самоизоляции наблюдается повышенная тревожность. Причем, людей пугает не только то, что новый коронавирус в России плохо исследован, но и переизбыток разного рода информации.

Психолог рассказала, что ее пациенты пытаются отгородиться от новостей о пандемии. Также она дала рекомендации о том, как не сойти дома с ума. Она советует тратить в сутки на физкультуру минимум 30 минут, сообщает "Царьград".

Кроме того, Чаплыгина считает важным четко планировать распорядок дня и подготовить задачи, которые нужно будет выполнить после завершения карантина. Она заверила, что когда-нибудь это обязательно закончится, и мы эту ситуацию преодолеем.

Как писали "Дни.ру", эпидемия коронавируса в России идет на спад. Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что со следующей недели в регионах можно открыть непродовольственные магазины и кафе.

