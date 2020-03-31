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Lifestyle

Почему карантин убивает отношения

Фото:Jrg Lange/picture alliance/ www.globallookpress.com
В условиях пандемии люди беспокоятся, в первую очередь, о здоровье, запасах еды и лекарств, финансах. Но психологи предупреждают: серьезные проблемы ждут также наши отношения. 

Продолжение: Психотерапевт дал изолированным россиянам совет (видео)
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Семьи, запертые в четырех стенах, с минимумом личного пространства, имеют все шансы рассориться. Это подтверждает история китайского города Уханя, с которого началась эпидемия коронавируса: после карантина количество разводов в нем существенно возросло. Чтобы избежать этого, психолог Александр Шахов предлагает подготовиться к неизбежным проблемам.

Дефицит новизны

"Во время карантина не будет такого важного элемента, как новизна. А новизна – это уровень дофамина, одного из гормонов счастья. Даже если мы каждый день ходим на одну и ту же работу, мы все равно решаем разные задачи, встречаемся с людьми, узнаем информацию, делимся информацией. Это в какой-то степени нас развлекает", – пояснил психолог.

Из-за отсутствия новизны будут сильнее всего страдать мужчины, у которых высокий уровень адреналина и тестостерона. Специалист рассказал, что в мужских генах заложено стремление действовать, исследовать, открывать новое (условно: расширять ареал обитания для сохранения биологического вида). А сейчас, когда возможности реализовать свою активность у мужчин не будет, им придется "сливать" свою энергию иначе. Например, в конфликты.

Но у мужчин есть и другие способы прожить свою психологическую активность: просмотром боевиков и триллеров, игрой в агрессивные компьютерные игры. Александр Шахов посоветовал использовать эти способы, пусть они и кажутся пустой тратой времени. Ведь лучше выпустить напряжение в шутере, чем в отношениях с близкими.

Фото:Jrg Lange/picture alliance/ www.globallookpress.com

Высокая тревожность

"Сейчас все мы находимся в состоянии общей неопределенности. Вирус – это незримый враг, его не прихлопнешь газетой как таракана. Все знают, что некая опасность есть, но насколько она высока, откуда ее ждать, как долго это продлится – не знает никто. Эта неопределенность, непонятная угроза неизбежно будет повышать уровень тревожности", – отметил эксперт.

От этой проблемы будут больше страдать женщины, поскольку у них уровень тревожности изначально более высокий. И это тоже будет приводить к конфликтам: например, когда женщине нужна поддержка и успокоение, а мужчина, пытающийся прожить свою внутреннюю агрессию, сидит и смотрит боевик.

Психолог советует женщинам не переносить свою тревожность на партнера и не обижаться на него за бесчувственность, а заявлять о своих потребностях прямым текстом. Говорить: "Милый, мне тяжело, я очень беспокоюсь, пожалуйста, поговори со мной, успокой меня. Я понимаю, что ты не можешь решить эту проблему, но ты можешь меня поддержать".

Фото:Andrey Arkusha/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Бей, беги или замри

"Когда мы чувствуем опасность, у нас есть две основные реакции: бей или беги. Но проблема в том, что с вирусом сложно реализовать их обе. Непонятно, кого бить и куда убегать. И в таком случае психика заставляет нас, как и любых других живых существ, делать третью вещь: замирать", – объяснил Александр Шахов.

Весь процесс переживания стресса из-за пандемии может включать в себя следующие этапы:

  • Первичный стресс, вызывающий реакцию "бей или беги". Он сопровождается выработкой большого количества адреналина, учащенным сердцебиением, усиленными попытками изобрести выход из ситуации. Но этот этап не может быть продолжительным, так как наш организм не способен долго вырабатывать адреналин: это было бы слишком вредно для нашего здоровья.
  • Дистресс, когда выработка адреналина сходит на нет. Эта фаза наступает именно из-за невозможности реализовать реакцию "бей или беги". Человек становится апатичным, безвольным, поскольку его психика больше не пытается найти решение проблемы. На этой стадии многие заедают свою тревогу, ссорятся с близкими, привыкают чувствовать себя бессильными. Это и есть то самое замирание.
  • Депрессия и состояние выученной беспомощности. Эта фаза наступает, если дистресс продолжается достаточно долго. И если человек впадает в депрессию, то ему сложно выйти из нее даже тогда, когда опасности, вызвавшей первичный стресс, больше нет.

Специалист прогнозирует, что психика многих людей дойдет до третьей фазы, если они не позаботятся о себе, не выйдут из ловушки реакций "бей, беги или замри".

Фото:Jenny Norquist/moodboard/www.globallookpress.com

Способы пережить пандемию

Александр Шахов рассказал о трех основных стратегиях, которые есть перед каждым человеком в нынешней ситуации:

  • Отрицание. Можно просто не верить в то, что вирус распространится в ваш город или район, что будет ужесточен контроль за соблюдением карантина, что будет закрыто большинство коммерческих и некоммерческих учреждений. Это реакция страуса, засунувшего голову в песок. Она не спасет от реальности, но человек будет не подготовлен к ней, когда то, что он отрицал, все же наступит.
  • Депрессия. Это именно реакция "замри", переходящая в затяжную апатию. Вначале человек еще может на что-то надеяться ("как-то переживем", "все не так плохо"), но постепенно его активность будет угасать. Со временем ему надоест даже смотреть сериалы, и он будет просто спать до обеда, раздражаться из-за общения с близкими, заедать и запивать негативные эмоции, погружаться в депрессию из-за набора веса, и так далее.
  • Самообразование. Сейчас у людей есть самый ценный, по мнению психолога, ресурс – время. И его можно использовать, чтобы чему-то научиться, чтобы развить свои профессиональные навыки или попробовать себя в новом деле, чтобы начать развивать какой-то бизнес онлайн (от блога до оказания услуг). Это активность, которая не только не позволит психике замереть, но и может стать отличным началом новой главы в жизни.

Психолог призывает людей идти по третьему пути: проходить курсы, развивать аккаунты в соцсетях, осваивать онлайн-профессии, развивать профессиональные навыки. Использовать возможности, которые дает самоизоляция, а не уходить в глубокую депрессию из-за ее недостатков.

31 марта 2020, 14:30

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