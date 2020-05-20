Коронавирусом в России заразились больше 300 тысяч человек

Последние новости показывают, что люди с нетерпением ждут завершения карантина в России. Однако, судя по всему, на полное снятие ограничений из-за коронавируса власти пойдут еще не скоро.
Так, к 20 мая 2020 года число заболевших коронавирусом в России достигло 308 705. Всего за сутки показатель подскочил на 8 764. Это меньше, чем днем ранее. Пока статистика демонстрирует снижение темпов распространения болезни.
За весь период наблюдений в России зафиксировано 2 972 летальных случая от коронавируса. За сутки погибли 135 человек. Тем временем вылечиться смогли 85 392 пациента. Этот показатель за день возрос на 9 262.
Напомним, карантин в России постепенно смягчается и отменяется в индивидуальном порядке в каждом регионе. Местные власти должны принимать решение с учетом объективной ситуации и на основании прогнозов специалистов.
Статистика показывает, что ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в России постепенно уменьшается. Это может говорить о том, что пик эпидемии в нашей стране пройден.
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