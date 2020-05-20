Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он отметил, что ситуация в стране начала постепенно стабилизироваться.

Михаил Мишустин обратил внимание на то, что 20 мая 2020 года, согласно данным официальной статистики, число выздоровевших от коронавируса превысило количество заразившихся. "Это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения", – заметил глава правительства.

Он добавил, что подобная статистика показывает постепенную стабилизацию ситуации с коронавирусом в России. Особенно это касается Москвы, которой пришлось первой столкнуться с этой болезнью.

Михаил Мишустин добавил, что отмеченная тенденция станет подспорьем, которое поможет разгрузить систему здравоохранения. Эпидемия коронавируса в России, свидетельствуют последние новости, прошла свой пик.

Ожидается, что с течением времени число ежедневно заразившихся коронавирусом людей будет уменьшаться, тогда как выздоравливать будут все больше. В конечном итоге болезнь будет окончательно побеждена, что сделает возможным полную отмену карантина в России.

Михаил Мишустин на личном опыте познакомился с практикой лечения коронавируса в России, поскольку ему был поставлен именно этот диагноз. Однако даже находясь в палате премьер-министр оставался в тесной связи с коллегами по телефону.