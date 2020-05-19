Путин поздравил Мишустина и отчитал правительство

Президент России Владимир Путин провел совещание с губернаторами и главами ведомств. В очередной раз он обратил внимание на проблему стимулирующих выплат врачам в связи с коронавирусом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выписался из больницы и вернулся к работе в полном объеме. "Поздравляю, что вы эту заразу побороли", – обратился к нему Владимир Путин.

Глава правительства рассказал, что кабмин держит на постоянном контроле ситуацию с выплатами врачам в связи с коронавирусом. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что в связи с этим есть целый ряд вопросов к губернаторам и главным врачам.

"Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже", – в ответ подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что если бы постановление правительства изначально было бы написано таким образом, чтобы соответствовать его поручению по выплатам медицинским работникам в связи с коронавирусом, то в него не потребовалось бы вносить поправки. Владимир Путин признал, что за последние несколько дней ситуация стала активно исправляться.