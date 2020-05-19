Вышедший из больницы Мишустин готовится к разговору с Путиным

Когда Михаил Мишустин заболел коронавирусом, он попал в больницу, но даже там оставался на связи с коллегами. После выписки из клиники глава кабмина вернулся к полноценному исполнению обязанностей.
Михаил Мишустин уже отправился на работу в Дом правительства и провел рабочее совещание в режиме видеоконференции. После этого он приступил к подготовке к совещанию с президентом России Владимиром Путиным, передает НСН.
Отметим, что утром 19 мая на официальном портале раскрытия правовой информации был опубликован указ президента России, в котором Владимир Путин признал утратившим силу документ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра вице-премьера Андрея Белоусова. Чиновник был временно назначен на эту должность после того, как Михаил Мишустин заболел коронавирусом и попал в больницу.
О своем диагнозе глава кабмина сообщил Владимиру Путину во время телеконференции. Президент России пожелал главе правительства здоровья и подчеркнул, что все важные решения будут приниматься с учетом мнения Михаила Мишустина, даже если ему придется отправиться в больницу.
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