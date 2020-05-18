Оставшийся в больнице Мишустин заговорил о смягчении карантина в России

Когда Михаил Мишустин заболел коронавирусом, многие эксперты выразили мнение, что глава российского правительства продолжит принимать активное участие в работе кабмина и создании стратегии по противодействию эпидемии. Премьер регулярно доказывает правоту такого суждения.
Днем 18 мая Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции, поскольку премьер-министр до сих пор находится в больнице.
"Сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов Федерации", – рассказал Михаил Мишустин.
Он указал на параметры, по которым власти судят о готовности регионов к смягчению карантина. Такой шаг становится возможным, если более половины специализированных коек, предназначенных для размещения пациентов с коронавирусом, свободны, а показатель распространения болезни не превышает единицы.
Михаил Мишустин отметил большую роль, которую в борьбе с коронавирусом сыграл карантин в России. Он подчеркнул, что введение режима самоизоляции в стране позволило выиграть время и не допустить взрывного роста числа заболевших.
Как показывают данные статистики и последние новости, все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц, напомнил чиновник. Это позволяет врачам сосредоточиться на новых пациентах. Подобной ситуации удалось достичь благодаря своевременному введению карантина в Москве.
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