Хватит кошмарить людей: Онищенко жестко высказался о коронавирусе

Нагонять жути на граждан нет никакой необходимости, уверен Онищенко. По его словам, коронавирус – не такая страшная проблема, как его пытаются представить некоторые СМИ и блогеры.
"Мы даем много устрашающей информации. А надо давать – объективную", – подчеркнул бывший главный санитарный врач.
Говоря о ситуации с коронавирусом в России, Белоруссии и на Украине, депутат отметил, что наша страна приняла наиболее оправданные и эффективные меры для борьбы с эпидемией. Минск полностью сохранил советскую систему профилактики заболеваний, Киев ее ликвидировал, а Москва приняла компромиссное решение: частично сохранить систему, но адаптировать ее под нужды современной экономики, пояснил Онищенко.
Что касается Украины, то во времена СССР она были лидером в здравоохранении и имела много хороших специалистов, напомнил депутат. Но многие специалисты уехали из страны в Европу или Россию в поисках лучшей доли, сказал бывший главный санитарный врач в интервью "Комсомольской правде".
Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 8 926 человек – это самый низкий показатель за последние несколько недель. Общее количество заболевших COVID-19 в нашей стране превысило 281 тысячу.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что гражданам еще долго придется жить в условиях ограничений. Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но если люди не будут соблюдать противоэпидемиологические меры, то ограничения могут быть ужесточены, предупредила руководитель федерального ведомства.
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