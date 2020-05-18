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Коронавирус
Известный врач объявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России

Известный врач объявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России

Коронавирус в России 18 мая. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 8 926 человек – это самый низкий показатель за несколько недель. Эксперт по вопросам здравоохранения Александр Эдигер объяснил, благодаря чему удалось снизить число заболевших.
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Наступление так называемого плато эпидемии коронавируса в России специалисты прогнозировали еще на Пасху. Позже сроки сдвигались: одни предсказывали, что пик наступит в конце апреля, другие говорили о первой половине мая.

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Символично, что позитивной динамики в борьбе с коронавирусом удалось достигнуть к 9 мая. Ко Дню Победы ежедневное выявляемое число заболевших стабилизировалось в районе 10-11 тысяч, затем началось плавное снижение.

Эксперт по вопросам здравоохранения движения "Сильная Россия", врач Александр Эдигер убежден: наша страна вышла на долгожданное плато. В комментарии для "Дни.ру" он назвал несколько факторов, которые позволили достичь успеха в борьбе с эпидемией коронавируса.

Прежде всего эксперт отметил серьезные масштабы тестирования, а также принятые противоэпидемиологические меры в столице и регионах. Кроме того, свою роль сыграло эффективное взаимодействие властей и медиков, подчеркнул Эдигер.

К прогнозам о второй волне эксперт относится скептически. "Предсказания о ней лишены подробностей: что это за вторая волна, почему она должна возникнуть, когда, каковы факторы и предпосылки, люди будут заражаться тем же вирусом или какой-то гипотетической мутацией?" – задался вопросами специалист.

Согласно модели математического регулирования, представленной Уфимским авиационным университетом и Башкирским медицинским университетом, пик эпидемии коронавируса в России был достигнут 8-9 мая, сообщает РБК. 11 мая президент Владимир Путин объявил об окончании единого периода нерабочих дней, в регионах начали отменять ограничения.

Но расслабляться рано. Эпидемия коронавируса в России не уйдет с наступлением жаркой погоды, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Жить с некоторым набором ограничений гражданам придется еще долго, считает она.

Автор: 18 мая 2020, 14:32

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