Известный врач объявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России

Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 8 926 человек – это самый низкий показатель за несколько недель. Эксперт по вопросам здравоохранения Александр Эдигер объяснил, благодаря чему удалось снизить число заболевших.



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