Кто заразил коронавирусом Мишустина и Пескова

Многие высокопоставленные чиновники со всего мира заразились коронавирусом COVID-19. В России его уже обнаружили у премьер-министра страны Михаила Мишустина, пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова и его жены – фигуристки Татьяны Навки.

Помимо них заболели министр ЖКХ Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и министр высшего образования и науки Валерий Фальков. Большинство политиков успешно прошли лечение и идут на поправку, однако Дмитрий Песков оказался в больнице с осложнениями. У него развилась двусторонняя пневмония.

Как рассказал СМИ сам представитель Кремля, поначалу у него и его супруги не было никаких симптомов. Но вскоре у них повысилась температура, которая начала планомерно расти день ото дня. После этого Песков и Навка обратились за помощью к врачам, которые и рассказали им неутешительные новости. В настоящее время состояние Татьяны Навки улучшилось, у ее мужа дела обстоят чуть хуже.

Отвечая на вопрос о том, как первые лица государства могли заразиться COVID-19, Дмитрий Песков сразу же развенчал миф о том, что руководство страны забаррикадировалось в бункерах и не контактирует с внешним миром.

"Есть, наверное, совсем там высокопоставленные сотрудники, которые и правда не имеют возможности просто ходить, например, в магазин. Но я-то хожу!", – приводит слова Пескова kp.ru.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, мог подхватить инфекцию от своих подчиненных или водителей. Отследить их контакты не представляется возможным.

Песков добавил, что для защиты президента России Владимира Путина все его очные встречи были минимизированы. Все важные совещания и переговоры глава государства проводит по видеосвязи.