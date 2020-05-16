Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 мая 2020 года

Мир постепенно выходит из того крутого пике, в который угодил под влиянием коронавируса. Однако говорить о резком улучшении ситуации пока рано.
В частности, в России, как показывает статистика, наблюдается постепенный выход на плато по скорости распространения коронавируса. 16 мая 2020 года регистрируется почти столько же новых случаев заражения, как и за день до этого. А последние новости говорят, что пожить в таких условиях людям придется еще какое-то время.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 135 464
- Умерли – 1 358
- Выздоровели – 24 562
Коронавирус в России
- Заболели – 263 013
- Умерли – 2 425
- Выздоровели – 58 321
Коронавирус в мире
- Заболели – 4 587 757
- Умерли – 305 822
- Выздоровели – 1 739 259
Статистика на сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|135 464
|1 358
|24 562
|Россия
|263 013
|2 425
|58 321
|США
|1 467 784
|87 417
|318 964
|Весь мир
|4 587 757
|305 822
|1 739 259
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