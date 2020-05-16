Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 мая 2020 года

Коронавирус в мире успел стать той реальностью, с которой смирились и политики, и экономисты, и простые обыватели. Однако все они по-прежнему ждут создания вакцины или лекарства. Как показывают последние новости, на 16 мая 2020 года речи о победе над эпидемией не идет.

Мир постепенно выходит из того крутого пике, в который угодил под влиянием коронавируса. Однако говорить о резком улучшении ситуации пока рано.

В частности, в России, как показывает статистика, наблюдается постепенный выход на плато по скорости распространения коронавируса. 16 мая 2020 года регистрируется почти столько же новых случаев заражения, как и за день до этого. А последние новости говорят, что пожить в таких условиях людям придется еще какое-то время.

Коронавирус в Москве

Заболели – 135 464

Умерли – 1 358

Выздоровели – 24 562

Коронавирус в России

Заболели – 263 013

Умерли – 2 425

Выздоровели – 58 321

Коронавирус в мире

Заболели – 4 587 757

Умерли – 305 822

Выздоровели – 1 739 259

Статистика на сегодня

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 135 464

1 358 24 562 Россия 263 013 2 425 58 321 США 1 467 784 87 417 318 964 Весь мир 4 587 757

305 822

1 739 259



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